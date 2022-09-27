Панов Василий Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанов Василий Васил.

Панов Василий Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панов Василий Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Чичманской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.