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Нипашвили Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нипашвили Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Ахалцыхский уезд, Двири

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