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Бахаруали Дав. Баглов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бахаруали Дав. Баглов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тифлисский уезд, Приютинск. с.Л.Гаубак

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