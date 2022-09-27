Денисенко Федор Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисенко Федор Дан.

Денисенко Федор Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Денисенко Федор Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Балаклейской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.