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Парбеев Архип Савельевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парбеев Архип Савельевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородской, з. Тюм

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