Брусницын Фома Ил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусницын Фома Ил.

Брусницын Фома Ил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брусницын Фома Ил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Невакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.