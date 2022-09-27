Сапрыкин Ив. Алекс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкин Ив. Алекс.

Сапрыкин Ив. Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапрыкин Ив. Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, с. Черкассы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.