Горшков Георг. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Георг. Андр.

Горшков Георг. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горшков Георг. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, г.Николаев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.