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Лисичкин Матв. Арс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лисичкин Матв. Арс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Троицкой

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