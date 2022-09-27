Афонин Мих. Григор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Мих. Григор.

Афонин Мих. Григор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афонин Мих. Григор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, с. Протасовки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.