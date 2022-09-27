Гончаров Иван Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Иван Павл.

Гончаров Иван Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гончаров Иван Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, Лосвидской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.