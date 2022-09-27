Новиков Иван Селив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Иван Селив.

Новиков Иван Селив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Иван Селив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Болховский уезд, Лучанской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.