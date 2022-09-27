Зинченко Яков Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинченко Яков Николаев

Зинченко Яков Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зинченко Яков Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, с. Гуляй-Поле

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.