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Перех Петр Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перех Петр Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Семеновская, с. Семеновки

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