Пристромка Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПристромка Михаил

Пристромка Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пристромка Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Бол. Михайловс. в., с. Бол. Михайловск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.