Лапшин Иван Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшин Иван Григ.

Лапшин Иван Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лапшин Иван Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.