Келер Андрей Генрих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКелер Андрей Генрих.

Келер Андрей Генрих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Келер Андрей Генрих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.