Дунаев Тим. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Тим. Григ.

Дунаев Тим. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дунаев Тим. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, Казанск., с. Елавкилун.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.