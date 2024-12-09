Утан Максим Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтан Максим Ив.

Утан Максим Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Утан Максим Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Рижский уезд, г. Рига

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.