Фильчаков Марк Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильчаков Марк Вас.

Фильчаков Марк Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фильчаков Марк Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.