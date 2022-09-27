Игнатьев Плат. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьев Плат. Осип.

Игнатьев Плат. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Игнатьев Плат. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Черноковск., д. Синнуш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.