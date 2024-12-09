Синица Иван Архип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиница Иван Архип.

Синица Иван Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Синица Иван Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Себежский уезд, гор. Себежа

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.