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Сотников Петр. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сотников Петр. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алешковск., с. Алешк.

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