Кирюхин Антон. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюхин Антон. Серг.

Кирюхин Антон. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирюхин Антон. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, с. Спасовск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.