Зябкин Вас. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗябкин Вас. Дмитр.

Зябкин Вас. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зябкин Вас. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Каслинск., Козьминск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.