Тихонов Ив. Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Ив. Яковл.

Тихонов Ив. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тихонов Ив. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Волоколамский уезд, Кульпинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.