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Бодров Прокоф. Кув.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бодров Прокоф. Кув.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Плахинск. Судьсковой

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