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Тусельников Никита Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тусельников Никита Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Лебяженской, д. Заросл.

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