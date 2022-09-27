Фетер Фридр. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФетер Фридр. Як.

Фетер Фридр. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фетер Фридр. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Теплицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.