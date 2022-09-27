Сукасов Арам Пог. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСукасов Арам Пог.

Сукасов Арам Пог.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сукасов Арам Пог.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.