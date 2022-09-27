Огбаидзе Дмитр. Глах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгбаидзе Дмитр. Глах.

Огбаидзе Дмитр. Глах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Огбаидзе Дмитр. Глах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Душетский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.