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Муоянц Бадал Ганц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муоянц Бадал Ганц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд, Бозикендское

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