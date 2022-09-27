Зирянов Корн. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗирянов Корн. Петр.

Зирянов Корн. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зирянов Корн. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.