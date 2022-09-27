Артанов Григ. Мефод. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртанов Григ. Мефод.

Артанов Григ. Мефод.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артанов Григ. Мефод.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сосновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.