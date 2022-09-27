Кравченко Никанор Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Никанор Моисеев

Кравченко Никанор Моисеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравченко Никанор Моисеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Бельчан., Юхновки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.