Шапогло Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапогло Михаил Федоров

Шапогло Михаил Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шапогло Михаил Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, с. Коромотай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.