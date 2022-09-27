Назаров Сергей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Сергей Никитич

Назаров Сергей Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Назаров Сергей Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Троицкая, с.Бездряк

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.