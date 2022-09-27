Батенев Тит Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатенев Тит Ив.

Батенев Тит Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Батенев Тит Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Корниловской, Корниловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.