Светличный Дем. Кир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветличный Дем. Кир.

Светличный Дем. Кир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Светличный Дем. Кир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Довжицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.