Гераськин Никита Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГераськин Никита Александров

Гераськин Никита Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гераськин Никита Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Березанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.