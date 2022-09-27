Пузиков Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузиков Иван Егорович

Пузиков Иван Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пузиков Иван Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Прыщанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.