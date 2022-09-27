Нут Иван Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНут Иван Мих.

Нут Иван Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нут Иван Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Огольской, д. Кенну

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.