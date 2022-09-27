Прокофьев Тимофей Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Тимофей Прокофьевич

Прокофьев Тимофей Прокофьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокофьев Тимофей Прокофьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Тойшевская, д. Б.Оба-Кас.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.