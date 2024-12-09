Шпак Гордей Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпак Гордей Макс.

Шпак Гордей Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шпак Гордей Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Камышанск., с. Камышан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.