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Буторин Степ. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буторин Степ. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Каракулинск.

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