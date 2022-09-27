Бороздин Афан. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБороздин Афан. Вас.

Бороздин Афан. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бороздин Афан. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Тулинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.