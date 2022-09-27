Кузин Петр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Петр Иосифович

Кузин Петр Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузин Петр Иосифович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Коноплянская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.