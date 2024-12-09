Тимошкин Ив. Никан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошкин Ив. Никан.

Тимошкин Ив. Никан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимошкин Ив. Никан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Ферденской., Поздева.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.