Шишкин Ник. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Ник. Никол.

Шишкин Ник. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шишкин Ник. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, г. Мензелинск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.