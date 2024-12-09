Полипенко Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолипенко Артемий

Полипенко Артемий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полипенко Артемий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Рясской, с. Заславки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.